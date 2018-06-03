На МКАДе задержаны трое мужчин, ранее отобравших у мужчины иномарку на северо-западе Москвы. По сообщению столичного главка МВД России, в районе дома 29 по Пятницкому шоссе трое неизвестных, угрожая мужчине предметом, похожим на нож, открыто похитили его автомобиль Toyota, на котором и скрылись.
На МКАДе задержаны трое мужчин, ранее отобравших у мужчины иномарку на северо-западе Москвы. По сообщению столичного главка МВД России, сообщение о преступлении в районе дома 29 по Пятницкому шоссе поступило в службу "02" около 14:00: трое неизвестных, угрожая мужчине предметом, похожим на нож, открыто похитили его автомобиль Toyota, на котором и скрылись.
Спустя некоторое время сотрудники ГИБДД остановили похищенный автомобиль на МКАДе. Все находившиеся в машине доставлены в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает ТАСС.
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