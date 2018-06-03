В воскресенье, 3 июня, единороссы проводят Единый день предварительного голосования (ПГ) по отбору кандидатов в депутаты и на посты руководителей региональных и муниципальных уровней в 28 субъектах Федерации. В праймериз участвуют 5687 человек, многие из которых являются общественниками, представителями социальной сферы, а также малого и среднего бизнеса.

В воскресенье, 3 июня, единороссы проводят Единыйдень предварительного голосования (ПГ) по отбору кандидатов в депутаты и на постыруководителей региональных и муниципальных уровней в 28 субъектах Федерации. Впраймериз участвуют 5687 человек, многие из которых являются общественниками,представителями социальной сферы, а также малого и среднего бизнеса.Всего для участия в предварительном голосовании былоподано 6257 заявлений, однако 588 претендентов выбыли из кампании. Кто-то изних забрал документы, другие не приняли участие в хотя бы двух дебат-площадках.При этом беспартийных среди зарегистрированных – 50%. Кроме того, 277кандидатов уже являются действующими депутатами.По словам секретаря Генерального совета"ЕР" Андрея Турчака, в прошлом году итоговый конкурс составлял 3,5человека на место, в этом же он значительно выше – 4,8. "Этосвидетельствует о росте интереса граждан к процедуре отбора кандидатов, котораяявляется доступным "социальным лифтом" для всех людей", – отметил он.Турчак подчеркнул, что "Единая Россия"заинтересована в молодых и амбициозных людях, которые неравнодушны к проблемамсвоего региона. "В этом году для прозрачности самой процедуры во всех регионахпредварительное голосование проходит по первой, самой открытой модели, когда кандидатоввыбирают жители", – сказал секретарь Генерального совета "ЕР".Единоросс подчеркнул, что партия заинтересована вмаксимальной открытости, четности и легитимности голосования. В случае, еслибудут выявлены нарушения, влияющие на итог голосования, то такие результатыбудут аннулированы."ЦИК Партии будет внимательно следить, чтобы впартийных списках на выборах 9 сентября оказались именно те, кто победил впредварительном голосовании, и не иначе", – заверил Турчак.Он напомнил, что нововведением этого года сталоэлектронное предварительное голосование, в котором участвовали почти 140 тысяччеловек. Этот опыт Турчак назвал успешным и предложил применить его и вследующем году. "К выборам в Госдуму в 2021 году у нас уже будетапробированная и максимально надежная система для онлайн-голосования", -подчеркнул секретарь Генерального совета "ЕР". Он добавил, что в 2018 году в пилотном режиме был опробован и масштабный проект"ПолитСтартап", который продолжится после процедуры ПГ.В этом году в стране пройдет 82 кампании в 52регионах. В 26 из них будут избирать высших должностных лиц, в 16 – депутатовместных заксобраний, в 12 – депутатов административных центров, в восьми -руководителей административных центров. Кроме того, состоятся 16 кампаний повыборам в органы местного самоуправления, будет замещено более 23 тысячмандатов. Также пройдут досрочные выборы пяти депутатов Госдумы поодномандатным избирательным округам.