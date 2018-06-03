В воскресенье, 3 июня, единороссы проводят Единый
день предварительного голосования (ПГ) по отбору кандидатов в депутаты и на посты
руководителей региональных и муниципальных уровней в 28 субъектах Федерации. В
праймериз участвуют 5687 человек, многие из которых являются общественниками,
представителями социальной сферы, а также малого и среднего бизнеса.
В воскресенье, 3 июня, единороссы проводят Единый
день предварительного голосования (ПГ) по отбору кандидатов в депутаты и на посты
руководителей региональных и муниципальных уровней в 28 субъектах Федерации. В
праймериз участвуют 5687 человек, многие из которых являются общественниками,
представителями социальной сферы, а также малого и среднего бизнеса.
Всего для участия в предварительном голосовании было
подано 6257 заявлений, однако 588 претендентов выбыли из кампании. Кто-то из
них забрал документы, другие не приняли участие в хотя бы двух дебат-площадках.
При этом беспартийных среди зарегистрированных – 50%. Кроме того, 277
кандидатов уже являются действующими депутатами.
По словам секретаря Генерального совета
"ЕР" Андрея Турчака, в прошлом году итоговый конкурс составлял 3,5
человека на место, в этом же он значительно выше – 4,8. "Это
свидетельствует о росте интереса граждан к процедуре отбора кандидатов, которая
является доступным "социальным лифтом" для всех людей", – отметил он.
Турчак подчеркнул, что "Единая Россия"
заинтересована в молодых и амбициозных людях, которые неравнодушны к проблемам
своего региона. "В этом году для прозрачности самой процедуры во всех регионах
предварительное голосование проходит по первой, самой открытой модели, когда кандидатов
выбирают жители", – сказал секретарь Генерального совета "ЕР".
Единоросс подчеркнул, что партия заинтересована в
максимальной открытости, четности и легитимности голосования. В случае, если
будут выявлены нарушения, влияющие на итог голосования, то такие результаты
будут аннулированы.
"ЦИК Партии будет внимательно следить, чтобы в
партийных списках на выборах 9 сентября оказались именно те, кто победил в
предварительном голосовании, и не иначе", – заверил Турчак.
Он напомнил, что нововведением этого года стало
электронное предварительное голосование, в котором участвовали почти 140 тысяч
человек. Этот опыт Турчак назвал успешным и предложил применить его и в
следующем году. "К выборам в Госдуму в 2021 году у нас уже будет
апробированная и максимально надежная система для онлайн-голосования", -
подчеркнул секретарь Генерального совета "ЕР". Он добавил, что в 2018 году в пилотном режиме был опробован и масштабный проект
"ПолитСтартап", который продолжится после процедуры ПГ.
В этом году в стране пройдет 82 кампании в 52
регионах. В 26 из них будут избирать высших должностных лиц, в 16 – депутатов
местных заксобраний, в 12 – депутатов административных центров, в восьми -
руководителей административных центров. Кроме того, состоятся 16 кампаний по
выборам в органы местного самоуправления, будет замещено более 23 тысяч
мандатов. Также пройдут досрочные выборы пяти депутатов Госдумы по
одномандатным избирательным округам.