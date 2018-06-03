Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион назвал инсценировку убийства журналиста Аркадия Бабченко аморальным поступком, потому что его близкие и родные, кого не предупредили, могли заболеть от переживаний, люди начали подавать записки за упокой души журналиста.

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион назвал инсценировку убийства журналиста Аркадия Бабченко аморальным поступком, потому что его близкие и родные, кого не предупредили, могли заболеть от переживаний. Люди начали подавать записки за упокой души журналиста.Об этом митрополит рассказал в программе "Церковь и мир" на канале "Россия-24" и сравнил происходящее с сюжетом в известном фильме "Служебный роман", когда на похороны Бубликова собирали деньги, а герой оказался жив. Только между комедией и реальной жизнью есть ощутимая разница.Вечером 29 мая стало известно, что военкора Аркадия Бабченко застрелили в его собственном доме. На следующий день глава СБУ Василий Грицак заявил, что информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации украинских силовиков. Также Грицак сообщил о задержании в Киеве в среду организатора "убийства".Бабченко. Этот организатор говорил об устранении 30 человек на Украине.