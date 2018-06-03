В преддверии празднования 300-летия образования Российской полиции памятные молебны прошли по всей стране.

3 июня, в преддверии празднования 300-летия образования Российской полиции, по всей стране в храмах прошли заупокойные службы по сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебного долга. Памятный молебен состоялся по поручению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, который возглавил Божественную литургию в Московском Кафедральном соборе храма Христа Спасителя.Владимиро-Суздальской метрополией панихида была организована в Успенском Соборе. Богослужение провел митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий.В мероприятии принял участие начальник УМВД России по Владимирской области генерал-майор полиции Василий Кукушкин, руководители и личный состав подразделений регионального и городского Управлений МВД, члены общественного совета при УМВД России по Владимирской области.В напутственном слове митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий особенно отметил несомненную значимость и важность деятельности каждого сотрудника правоохранительных органов, вспомнил тех, кто отдал свою жизнь ради справедливости, закона и порядка, выполняя свой долг, и благословил правоохранителей на службу Отечеству.Более 50 сотрудников органов внутренних дел Владимирской области погибло в разные годы при исполнении служебных обязанностей. Их имена увековечены на монументе на Аллее памяти в Центре профессиональной подготовки УМВД. Память о них живет в сердцах родных и коллег, которые передают её новым поколениям.Начальник регионального УМВД генерал-майор полиции Василий Кукушкин выразил соболезнование семьям сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, и поблагодарил священнослужителей за внимание к поддержанию памяти об ушедших коллегах.