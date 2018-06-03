Министр отметил: «Русская православная церковь всегда была и остается хранительницей духовной чистоты и нравственности, уникального культурного наследия нашей страны»

Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев, руководители и личный состав подразделений центрального аппарата МВД России, территориальных органов внутренних дел и члены их семей приняли участие в торжественном Богослужении, посвященном 300-летию российской полиции.На Божественной литургии в Кафедральном Соборном храме Христа Спасителя, которую возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, возносились молитвенные прошения о здравии действующих сотрудников МВД России, поминались погибшие при исполнении служебного долга.Министр отметил: «Русская православная церковь всегда была и остается хранительницей духовной чистоты и нравственности, уникального культурного наследия нашей страны. Она проявляет постоянное внимание к вопросам воспитания молодого поколения и способствует укреплению мира и согласия в обществе».Глава МВД России поблагодарил Святейшего Патриарха за молитвы о многотысячном коллективе Министерства внутренних дел и передал ему 10 старинных икон, которые были похищены в мае этого года из Успенского собора Свято-Троицкого Макарьевского Желтоводского женского монастыря. «Усилиями сотрудников уголовного розыска эти святыни сохранены для верующих, и сегодня мы с радостью возвращаем их Русской православной церкви», - сказал Владимир Колокольцев.СправочноСообщение о преступлении поступило в дежурную часть ОМВД России по Лысковскому району Нижегородской области 2 мая текущего года. Злоумышленник, спрятавшийся в Успенском соборе Свято-Троицкого Макарьевского Желтоводского женского монастыря, ночью сломал киоты и похитил десять чтимых образов. Среди них – 2 иконы преподобного Макария, одна из которых с мощами, «Преподобный Макарий и Святой Николай», «Святой Николай Чудотворец» с мощами, «Преподобные Василий и Савватий», «Спас Нерукотворный», «Собор Архангела Михаила», «Преображение Господне», «Господь Вседержитель» и икона Божией Матери «Владимирская». Затем передал украденные святыни организатору противоправного деяния и еще одному подельнику. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение подозреваемых и получили информацию о том, что они ищут покупателя среди коллекционеров антиквариата. Только за одну из украденных икон – мироточивый образ Божией Матери «Владимирская» 17 века похитители запросили свыше 5 миллионов рублей. 60-летний ранее судимый мужчина и его 27-летний сообщник были задержаны в тот момент, когда, договорившись о сделке, везли три реликвии на продажу. Еще один фигурант – 37-летний житель Нижегородской области задержан в частном доме села Кусаково Богородского района. Семь икон полицейские обнаружили в специально оборудованном преступниками тайнике в лесном массиве.