Власти Венесуэлы освободили из-под стражи вторую группу задержанных оппозиционеров из 40 человек.

Власти Венесуэлы освободили из-под стражи вторую группу задержанных оппозиционеров из 40 человек.В пятницу власти республики отпустили из-под стражи первую группу задержанных за "политическое насилие". Позднее был обнародовал список освобожденных, в который входят 39 человек. Их попросили больше не участвовать в насильственных актах.После своего переизбрания 20 мая президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к Конституционной ассамблее с предложением выпустить некоторых оппозиционеров ради национального примирения. По оценкам оппозиции, под стражей находятся более 300 человек, сообщает ТАСС.В 2017 году Венесуэлу на протяжении нескольких месяцев сотрясали антиправительственные манифестации, в ходе которых погибли не менее 120 человек, тысячи участников демонстраций пострадали, свыше пяти тысяч были арестованы.Политическая ситуация осложняется и проблемами в экономике. К недавним выборам президента, на которых вновь победил Мадуро, Венесуэла подошла в плачевном состоянии. Согласно недавнему докладу МВФ, экономика страны уменьшится на 15% в 2018 году в дополнение к совокупному сокращению на 35% в 2014-2017 годах.Сейчас в стране отмечается острый дефицит ряда товаров на фоне галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть.Не все хорошо и во внешней политике. Евросоюз и США призывают венесуэльские власти провести новые президентские выборы в стране, так как считают, что избирательный процесс 20 мая якобы противоречил демократическим стандартам. Однако, по мнению российского МИД, такие требования не имеют под собой оснований, поэтому необходимо признать, что выборы в этой стране состоялись.