Произошла авария на узле вызова экстренных служб

Произошла авария на узле вызова экстренных службРабота номеров экстренных служб во Владимире восстановлена, сообщает ГУ МЧС России по Владимирской области.Сбой в работе номеров 01 (101), 02 (102), 04 (104) и 112 произошел около 9 часов утра 3 июня. По информации «Ростелекома», произошла авария на узле вызова экстренных служб. Жителям города предложили обращаться по телефонам Центра управления в кризисных ситуациях и телефону доверия ГУ МЧС: (4922) 32-40-11 и (4922) 39-99-99.По данным «Ростелекома», работа номеров экстренных служб была восстановлена в 11:40.