В испанской Гвадалахаре на чемпионате Европы по художественной гимнастике обрушилась часть декорации. Фрагмент декорации размером 3х6 метра упал в зал во время выступления российской юниорки Анастасии Сергеевой.

В испанской Гвадалахаре на чемпионате Европы по художественной гимнастике обрушилась часть декорации. Фрагмент декорации размером 3х6 метра упал в зал во время выступления российской юниорки Анастасии Сергеевой.Спортсменка не пострадала, так как гимнастический ковер находился в 30 метрах от стены. Соревнования были прерваны на пять минут, передает ТАСС.