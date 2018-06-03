Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил важность расширения диалога между законодателями всех стран мира. Об этом председатель нижней палаты заявил в ходе встречи с главой Парламентской конференции Балтийского моря Йоргеном Петтерссоном, который прибыл в Москву на международный форум Развитие парламентаризма.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил важностьрасширения диалога между законодателями всех стран мира. Об этом председательнижней палаты заявил в ходе встречи с главой Парламентской конференцииБалтийского моря Йоргеном Петтерссоном, который прибыл в Москву намеждународный форум "Развитие парламентаризма"."Должен быть диалог. Чтобы он состоялся, намважно друг друга слышать", – сказал Володин. Он поблагодарил Петтерссоназа вклад в развитие отношений с Россией.По словам спикера, во времена, когда некоторыестраны пытаются закрыть глаза и не слышать очевидные вещи, очень важно, чтобыбыл диалог. "Это дорогого стоит", – добавил председатель нижнейпалаты.Володин напомнил слова депутата Госдумы ВалентиныПивненко. Она отметила конструктивную позицию Финляндии, которая вывелаиз-под санкционного режима ряд выгодных проектов приграничного сотрудничества сРоссией.Глава Парламентской конференции Балтийского морятакже подчеркнул значимость диалога. По его словам, прекращение разговора ведетлишь к увеличению количества проблем.Поэтому, отметил он, важно, чтобызаконодатели встречались друг с другом, обсуждали актуальные проблемы."Сделаю все возможное и приложу максимум усилий на предстоящейконференции", – добавил Петтерсон.Международный форум "Развитиепарламентаризма" пройдет 4-5 июня в Москве на территории Всероссийскоговыставочного центра. В работе площадки примут участие более 500 делегатов из100 стран мира.В воскресенье, 3 июня, в российскую столицу началипребывать официальные делегации во главе со спикерами парламентов. На ОхотномРяду проходят встречи председателя нижней палаты Вячеслава Володина сзарубежными коллегами.