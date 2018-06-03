Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил важность
расширения диалога между законодателями всех стран мира. Об этом председатель
нижней палаты заявил в ходе встречи с главой Парламентской конференции
Балтийского моря Йоргеном Петтерссоном, который прибыл в Москву на
международный форум Развитие парламентаризма.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил важность
расширения диалога между законодателями всех стран мира. Об этом председатель
нижней палаты заявил в ходе встречи с главой Парламентской конференции
Балтийского моря Йоргеном Петтерссоном, который прибыл в Москву на
международный форум "Развитие парламентаризма".
"Должен быть диалог. Чтобы он состоялся, нам
важно друг друга слышать", – сказал Володин. Он поблагодарил Петтерссона
за вклад в развитие отношений с Россией.
По словам спикера, во времена, когда некоторые
страны пытаются закрыть глаза и не слышать очевидные вещи, очень важно, чтобы
был диалог. "Это дорогого стоит", – добавил председатель нижней
палаты.
Володин напомнил слова депутата Госдумы Валентины
Пивненко. Она отметила конструктивную позицию Финляндии, которая вывела
из-под санкционного режима ряд выгодных проектов приграничного сотрудничества с
Россией.
Глава Парламентской конференции Балтийского моря
также подчеркнул значимость диалога. По его словам, прекращение разговора ведет
лишь к увеличению количества проблем.
Поэтому, отметил он, важно, чтобы
законодатели встречались друг с другом, обсуждали актуальные проблемы.
"Сделаю все возможное и приложу максимум усилий на предстоящей
конференции", – добавил Петтерсон.
Международный форум "Развитие
парламентаризма" пройдет 4-5 июня в Москве на территории Всероссийского
выставочного центра. В работе площадки примут участие более 500 делегатов из
100 стран мира.
В воскресенье, 3 июня, в российскую столицу начали
пребывать официальные делегации во главе со спикерами парламентов. На Охотном
Ряду проходят встречи председателя нижней палаты Вячеслава Володина с
зарубежными коллегами.