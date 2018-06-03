Европейским государствам стыдно за высылку российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по резонансному делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, никаких доказательств причастности Москвы к инциденту до сих пор не предоставлено.
Европейским государствам стыдно за высылку российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по резонансному делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, никаких доказательств причастности Москвы к инциденту до сих пор не предоставлено.
"Многие европейские страны поддались этой
провокации, приняли решения, за которые им наверняка сейчас стыдно. Нет ни
доказательств, ни логики", – сказал председатель нижней палаты.
Он отметил, что если речь идет об отравлении боевым
веществом, то последствия должны быть летальными. "Но когда мы видим тех,
кого отравили, в добром здравии (и слава богу, что это так), возникают вопросы,
что же произошло на самом деле", – заявил Володин в ходе встречи с
вице-президентом Уругвая, главой Палаты сенаторов парламента страны Лусией
Тополански, которая прибыла на международный форум "Развитие
парламентаризма".
Кроме того, председатель Госдумы отметил ряд нестыковок
в обвинениях, выдвигаемых Лондоном против Москвы. По словам Володина, если к
отравляющему веществу есть антидот, значит, что это вещество есть и у
британской стороны. "Тогда к чему эти обвинения в адрес России?" -
недоумевает спикер. Володин напомнил, что Москва настаивала на своем участии в
расследовании, но Лондон отказал в этом.
В итоге, добавил глава нижней палаты, возникло лишь
напряжение в международном сообществе. Спикер выразил благодарность властям
Уругвая, которые не поддались на давление со стороны США и не стали высылать
российских дипломатов.
В свою очередь, Лусия Тополански отметила, что
Уругвай выступает на суверенитет всех стран. По ее словам, новости об
отравлении "были непонятны и выглядели как монтаж".
Напомним, в начале марта этого года бывший сотрудник
ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в
британском городке Солсбери. По утверждению Лондона, они подверглись
воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок". Британские
власти обвинили в причастности Россию, а позже Соединенное Королевство и ряд
других стран Запада пошли на высылку российских дипломатов. Москва все
обвинения в свой адрес отвергает.
Международный форум "Развитие
парламентаризма" пройдет 4-5 июня в Москве на территории Всероссийского
выставочного центра. В работе площадки примут участие более 500 делегатов.
Иностранные гости начали прибывать в российскую
столицу в воскресенье, 3 июня. На Охотном Ряду они провели переговоры с
Вячеславом Володиным и другими членами Госдумы.