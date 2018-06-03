Европейским государствам стыдно за высылку российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по резонансному делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, никаких доказательств причастности Москвы к инциденту до сих пор не предоставлено.

Европейским государствам стыдно за высылку российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по резонансному делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, никаких доказательств причастности Москвы к инциденту до сих пор не предоставлено."Многие европейские страны поддались этойпровокации, приняли решения, за которые им наверняка сейчас стыдно. Нет нидоказательств, ни логики", – сказал председатель нижней палаты.Он отметил, что если речь идет об отравлении боевымвеществом, то последствия должны быть летальными. "Но когда мы видим тех,кого отравили, в добром здравии (и слава богу, что это так), возникают вопросы,что же произошло на самом деле", – заявил Володин в ходе встречи свице-президентом Уругвая, главой Палаты сенаторов парламента страны ЛусиейТополански, которая прибыла на международный форум "Развитиепарламентаризма".Кроме того, председатель Госдумы отметил ряд нестыковокв обвинениях, выдвигаемых Лондоном против Москвы. По словам Володина, если котравляющему веществу есть антидот, значит, что это вещество есть и убританской стороны. "Тогда к чему эти обвинения в адрес России?" -недоумевает спикер. Володин напомнил, что Москва настаивала на своем участии врасследовании, но Лондон отказал в этом.В итоге, добавил глава нижней палаты, возникло лишьнапряжение в международном сообществе. Спикер выразил благодарность властямУругвая, которые не поддались на давление со стороны США и не стали высылатьроссийских дипломатов.В свою очередь, Лусия Тополански отметила, чтоУругвай выступает на суверенитет всех стран. По ее словам, новости оботравлении "были непонятны и выглядели как монтаж".Напомним, в начале марта этого года бывший сотрудникГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии вбританском городке Солсбери. По утверждению Лондона, они подверглисьвоздействию нервно-паралитического вещества "Новичок". Британскиевласти обвинили в причастности Россию, а позже Соединенное Королевство и ряддругих стран Запада пошли на высылку российских дипломатов. Москва всеобвинения в свой адрес отвергает.Международный форум "Развитиепарламентаризма" пройдет 4-5 июня в Москве на территории Всероссийскоговыставочного центра. В работе площадки примут участие более 500 делегатов.Иностранные гости начали прибывать в российскуюстолицу в воскресенье, 3 июня. На Охотном Ряду они провели переговоры сВячеславом Володиным и другими членами Госдумы.