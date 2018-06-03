Из сектора Газа вечером в субботу, 2 июня, были выпущены две ракеты по Израилю. Одна из них была перехвачена израильской системой ПВО Железный купол, вторая упала внутри территории сектора Газа. В связи с запуском ракет в региональном совете Эшколь были включены сирены воздушной тревоги.

Из сектора Газа вечером в субботу, 2 июня, были выпущены две ракеты по Израилю. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Армию обороны Израиля, одна из них была перехвачена израильской системой ПВО "Железный купол", вторая упала внутри территории сектора Газа. В связи с запуском ракет в расположенном близ сектора Газа региональном совете Эшколь были включены сирены воздушной тревоги.Ранее на этой неделе, 29 мая из сектора Газа по Израилю палестинские радикалы выпустили более сотни ракет и снарядов. Тогда ранения получили трое израильских солдат. В ответ ВВС Израиля атаковали десятки целей на территории сектора Газа, в том числе объекты ХАМАС и "Исламского джихада" (запрещена в РФ). Обмены ударами прекратились рано утром 30 мая. Договоренность о прекращении обстрелов была достигнута при посредничестве Египта.