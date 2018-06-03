Космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, астронавт НАСА Скотт Тингл и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Норисигэ Канаи уже эвакуированы из спускаемого аппарата космического корабля Союз МС-07, приземлившегося в Казахстане.

Космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, астронавт НАСА Скотт Тингл и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Норисигэ Канаи уже эвакуированы из спускаемого аппарата космического корабля "Союз МС-07", приземлившегося в Казахстане.Медики подтвердили, что члены экипажа находятся в добром здравии. А спасатели, как и обещали, привезли своим подопечным черешни, передает ТАСС.А космонавты привезли мяч, с которым пройдет матч открытия чемпионата мира по футболу 14 июня.На МКС продолжат работу Эндрю Фойстел (США, командир экспедиции), Олег Артемьев (Россия) и Ричард Арнольд (США), а 6 июня с Байконура на станцию отправятся Сергей Прокопьев из России, Серена Ауньон из Штатов и Александер Герст из ФРГ.Корабль отстыковался от МКС в 12.16 (московское время), а его двигательная установка включилась на торможение в 14.48. В 15.17 корабль вошел в плотные слои атмосферы, в 15. была дана команда на открытие основного парашюта. Приземление состоялось в 15.41.Всего было задействовано 12 вертолетов Ми-8, три самолета Ан-12 и один Ан-26, 20 единиц автомобильной и специальной техники, а также около 200 человек личного состава.