Эвакуация в торговом центре Мега в подмосковных Химках была организована днем в субботу, 2 июня, из-за закурившего посетителя. По словам источника в правоохранительных органах, после того как человек закурил, в здании сработала пожарная сигнализация.

Эвакуация в торговом центре "Мега" в подмосковных Химках была организована днем в субботу, 2 июня, из-за закурившего посетителя. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, после того как человек закурил, в здании сработала пожарная сигнализация. Людей призвали эвакуироваться по громкой связи. После этого посетители и персонал покинули ТЦ.По данным на 17 часов московского времени, "Мега" работает в штатном режиме. Никто в связи с происшествием не задержан и не оштрафован.