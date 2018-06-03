Так называемая международная коалиция во главе с США, их союзники в Сирии: Сирийские демократические силы и иракские военные – начали вторую фазу военной операции на сирийско-иракской границе против террористической организации Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ).

Так называемая международная коалиция во главе с США, их союзники в Сирии: "Сирийские демократические силы" и иракские военные – начали вторую фазу военной операции на сирийско-иракской границе против террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Операция носит название Roundup (в переводе на русский язык "Облава"), она стартовала 1 мая. Первая фаза завершилась освобождением Эль-Багуза-Фокани в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.Как передает РИА Новости со ссылкой на распространенное в воскресенье сообщение пресс-службы коалиции, "ИГ сохраняет значительное присутствие на границе Сирии с Ираком, где она хочет найти себе безопасное убежище". Источники СДС отметили, что ИГ несет значительные потери, но, несмотря на это, "сохраняет возможности для планирования и координации атак в регионе и странах коалиции".В рамках второго этапа операции "Облава" "Сирийские демократические силы" начали наземные операции на северо-востоке Сирии. Силы коалиции поддерживают их "скоординированными транснациональными воздушными ударами". Со своей стороны удары по террористам наносят иракские ВВС и артиллерия. Кроме того, иракские силы безопасности пытаются не допустить побега членов ИГ из Сирии в Ирак.