Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что благодаря Службе безопасности Украины журналист Аркадий Бабченко превратился в посмешище.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что благодаря Службе безопасности Украины журналист Аркадий Бабченко превратился во всемирное посмешище.
После инсценировки убийства он стал абсолютной, стопроцентной жертвой СБУ. Такого журналиста больше в публичном пространстве нет, подчеркнула Захарова в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". И добавила, что Бабченко пошел на сделку со своей совестью.
Вечером 29 мая стало известно, что военкора Аркадия Бабченко застрелили в его собственном доме. На следующий день глава СБУ Василий Грицак заявил, что информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации украинских силовиков. Также Грицак сообщил о задержании в Киеве в среду организатора "убийства" Бабченко. Этот организатор говорил об устранении 30 человек на Украине.