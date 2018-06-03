Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что благодаря Службе безопасности Украины журналист Аркадий Бабченко превратился в посмешище.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что благодаря Службе безопасности Украины журналист Аркадий Бабченко превратился во всемирное посмешище.После инсценировки убийства он стал абсолютной, стопроцентной жертвой СБУ. Такого журналиста больше в публичном пространстве нет, подчеркнула Захарова в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". И добавила, что Бабченко пошел на сделку со своей совестью.Вечером 29 мая стало известно, что военкора Аркадия Бабченко застрелили в его собственном доме. На следующий день глава СБУ Василий Грицак заявил, что информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации украинских силовиков. Также Грицак сообщил о задержании в Киеве в среду организатора "убийства" Бабченко. Этот организатор говорил об устранении 30 человек на Украине.