Совет безопасности ООН так часто лжет, что это стало рутиной, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ложью они убивают и ООН, и Совбез ООН, подчеркнула политик.

Совет безопасности ООН так часто лжет, что это стало рутиной, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ложью они убивают и ООН, и Совбез ООН, подчеркнула политик.Вечером 29 мая стало известно, что военкора Аркадия Бабченко застрелили . На следующий день глава СБУ Василий Грицак заявил, что убийство — спецоперация силовиков, организатора "убийства" Бориса Германа арестовали.Захарова в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" заявила, что на заседании Совбеза ООН глава МИД Украины Павел Климкин сначала сообщил об убийстве Бабченко, а затем о том, что не знал о спецоперации.Захарова посчитала случившееся маразмом. Климкин лжет, президент Украины Петр Порошенко говорит, что Россия выставляет Киев в невыгодном свете.По мнению Захаровой, на Украине ситуация сложнее, чем выглядит.Но благодаря Службе безопасности Украины журналист Аркадий Бабченко превратился во всемирное посмешище, добавила она. После инсценировки убийства он стал абсолютной, стопроцентной жертвой СБУ. Такого журналиста больше в публичном пространстве нет, ведь Бабченко пошел на сделку со своей совестью.