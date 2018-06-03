Поставки российского газа в Австрию важны в энергоснабжении страны, считает канцлер Австрии Себастьян Курц, хотя энергоснабжение там сильно диверсифицировано Сотрудничество в этой сфере выгодно обеим странам, заявил он в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС и ведущему программы Формула власти на России 24 Михаилу Гусману в преддверии визита президента России Владимира Путина в Вену.

Поставки российского газа в Австрию важны в энергоснабжении страны, считает канцлер Австрии Себастьян Курц, хотя энергоснабжение там сильно диверсифицировано. Сотрудничество в этой сфере выгодно и России, и Австрии, заявил он в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС и ведущему программы "Формула власти" на "России 24" Михаилу Гусману в преддверии визита президента России Владимира Путина в Вену.Курц обратил внимание взаимовыгодное сотрудничество на австрийского OMV и российского "Газпрома".Также Курц считает удачей, что у его страны имеется прочный фундамент для диалога с Россией. Хотя последние годы были полны трудностей на фоне украинского кризиса, Курц намерен преодолевать возникающие противоречия.Канцлер рад, что более миллиона россиян провели отпуск в Австрии, и сам порекомендовал посетить красивейшие города от Зальцбурга до Вены и посоветовал попробовать торт "Захер".Ранее посол Австрии в Москве Йоханнес Айгнер заявил о том, что во время предстоящего визита президента РФ в Австрию представители "Газпрома" подпишут соглашение о дальнейшем сотрудничестве с австрийской нефтяной компанией OMV.Владимир Путин посетит Австрию с рабочим визитом 5 июня. Во время поездки запланированы переговоры с президентом Австрийской Республики Александером Ван дер Белленом и федеральным канцлером Себастьяном Курцем.