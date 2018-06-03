Один из посетителей праздника, проходившего в минувшую пятницу, 1 июня, в китайском городе Цзинхун на юго-востоке страны, снял на видео огенный шар, пронесшийся в небе. Специалисты, изучившие запись, полагают, что это мог быть метеорит или болид.

Китайское издание "Жэньминь жибао" обнародовало видеозапись неопознанного небесного тела, снятого на камеру мобильного телефона очевидцем. По утверждению СМИ, инцидент произошел во время праздника в городе Цзинхун, расположенном в провинции Юньнань на юго-западе страны.На записи, сделанной в минувшую пятницу, 1 июня, виден огненный шар, внезапно появившийся в небе. Он осветил местность и пропал буквально через несколько мгновений.Специалисты, изучившие ролик, предположили, что это мог быть метеорит или болид, однако небольшая продолжительность ролика не позволяет точно идентифицировать объект, передает РИА Новости.