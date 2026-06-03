144 случая киберпреступлений за месяц в регионе.

В мае 2026 года УМВД по Владимирской области зарегистрировало 144 заявления о преступлениях с использованием IT‑технологий.Потери пострадавших превысили 90 млн рублей.Мошенники действовали через схемы «декларирование», перевод на «безопасный счет», фейковые инвестиции и ложное продвижение товаров.77‑летний мужчина передал 1,2 млн рублей неизвестному у подъезда, поверив в «безопасный счет».41‑летняя жительница вложила более 2 млн рублей в фейковое онлайн‑инвестирование.63‑летнего струнинца обманули под видом перерасчета пенсии и Росфинмониторинга — он отдал 2,9 млн.32‑летняя из Александрова сделала 25 переводов и потеряла свыше 2,5 млн, ожидая услуги продвижения.По всем эпизодам возбуждены дела по ст.159 УК РФ.Полиция рекомендует не спешить, не сообщать коды из СМС и данные карт, паспортов или СНИЛС и перепроверять информацию через родственников.