144 случая киберпреступлений за месяц в регионе.
В мае 2026 года УМВД по Владимирской области зарегистрировало 144 заявления о преступлениях с использованием IT‑технологий.
Потери пострадавших превысили 90 млн рублей.
Мошенники действовали через схемы «декларирование», перевод на «безопасный счет», фейковые инвестиции и ложное продвижение товаров.
77‑летний мужчина передал 1,2 млн рублей неизвестному у подъезда, поверив в «безопасный счет».
41‑летняя жительница вложила более 2 млн рублей в фейковое онлайн‑инвестирование.
63‑летнего струнинца обманули под видом перерасчета пенсии и Росфинмониторинга — он отдал 2,9 млн.
32‑летняя из Александрова сделала 25 переводов и потеряла свыше 2,5 млн, ожидая услуги продвижения.
По всем эпизодам возбуждены дела по ст.159 УК РФ.
Полиция рекомендует не спешить, не сообщать коды из СМС и данные карт, паспортов или СНИЛС и перепроверять информацию через родственников.