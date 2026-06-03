Губернатор потребовал от регионального оператора навести порядок, а муниципалитетам поручил за два месяца устранить несоответствия в реестре контейнерных площадок.

1 июня губернатор Александр Авдеев провёл оперативное совещание, посвящённое ситуации с вывозом твёрдых коммунальных отходов в регионе. Министр природопользования Юрий Самодуров доложил, что в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» показатели 2025 года выполнены: на захоронение отправили 90,9% отходов, на переработку — 40,2%. К 2030 году предстоит обрабатывать все 100% ТКО и вдвое сократить объём захоронения, для чего уже утверждена региональная программа на 2026 год.По данным мониторинга через платформу обратной связи и «РЭО.радар», число жалоб жителей в 2026 году снизилось. Однако в Селивановском округе из-за смены подрядчика у компании «ЭКО-транс» сохраняется напряжённая обстановка с вывозом мусора. Губернатор возложил ответственность за исправление ситуации на регоператора и дал на это месяц.С потеплением также обострилась проблема захламления площадок строительными и растительными отходами, которые не входят в тариф ТКО. Чаще всего это фиксируется в Вязниковском, Александровском и Киржачском округах из-за наплыва дачников. Власти напомнили, что утилизацией таких отходов должны заниматься их владельцы или собственники площадок.Кроме того, по поручению губернатора Минприроды выявило расхождения в системе учёта по 654 контейнерным площадкам. Авдеев потребовал от глав муниципалитетов за два месяца привести все объекты в соответствие с данными геопозиционирования и внести их в реестр без нестыковок. Он также призвал местные власти жёстче следить за содержанием площадок и своевременно убирать запрещённый мусор.