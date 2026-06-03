Владимирские дошколята заняли призовые места на региональных соревнованиях по алгоритмике.

Дошколята из Владимира продемонстрировали навыки программирования на региональных состязаниях по алгоритмике, которые прошли в детском саду №66.Площадка превратилась в настоящую битву умов, где решали логика и стратегическое мышление.Участникам предлагали сложные задания: они прокладывали маршруты в «Алгоритмике‑монополии» и писали программы для РобоМыши, чтобы машина безошибочно вышла к сыру в лабиринте.В турнире выступили 20 команд из разных уголков области, а владимирские команды заняли призовые места в номинации «Алгоритмика на поле».1 место — команда «Владимирские бобры» (детский сад №66). В команду вошли Михаил Белый и Диана Егорычева, тренер — Екатерина Белая.3 место — команда «Мышарики» (детский сад №26). В составе: Виктория Липатова и Алена Арсентьева, тренер — Ольга Евстифеева.