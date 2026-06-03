Во владимирском ФОКе прошла «Зарядка с чемпионом». К воспитанникам спортивных школ и клубов приехали легенды мирового бокса — чемпион мира Марк Петровский и двукратный чемпион Европы,

Во владимирском ФОКе прошла «Зарядка с чемпионом». К воспитанникам спортивных школ и клубов приехали легенды мирового бокса — чемпион мира Марк Петровский и двукратный чемпион Европы, обладатель олимпийского золота Евгений Тищенко. Наталья Федорова, министр физической культуры и спорта Владимирской области Нет лучшей мотивации, чем пример настоящих чемпионов, которые добились больших успехов в своей спортивной карьере.