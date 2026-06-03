Россельхознадзор и прокуратура совместно проверили организацию питания в дошкольных учреждениях.

Суздальская межрайонная прокуратура вместе с Управлением Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям проверила соблюдение правил организации питания в дошкольных учреждениях.В ходе проверок обнаружили хранение рыбного фарша и консервов без ветеринарных сопроводительных документов, из‑за чего нельзя подтвердить их качество.Также зафиксированы нарушения товарного соседства при хранении рыбы, мяса и молочной продукции и иные нарушения санитарных требований.По итогам проверки межрайонный прокурор внес представления заведующим детскими садами.В отношении ответственных лиц возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ за нарушение требований технических регламентов.Устранение замечаний находится на контроле прокуратуры.