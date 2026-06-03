Сотрудники уголовного розыска раскрыли серию краж, совершённых новым сотрудником на охраняемом объекте.

В полицию Владимира обратились представители строительной фирмы, заявившие о пропаже дорогостоящего имущества. Правоохранители выяснили, что в течение апреля и мая со стройплощадки на улице Фоминской исчезли мотки медного кабеля и профессиональные электроинструменты. Общая сумма причинённого компании ущерба превысила 500 000 рублей.Следственное управление городского УМВД возбудило два уголовных дела по фактам краж (ч. 1 и ч. 2 ст. 158 УК РФ). В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики установили причастность к хищениям 37-летнего жителя города Лакинска и задержали его дома.Задержанный сразу сознался в содеянном. Он рассказал, что трудоустроился на данную стройку три месяца назад. Обнаружив отсутствие серьёзной охраны и открытый доступ к ценностям, злоумышленник вынес два мотка медного кабеля и комплект оборудования. В дальнейшем он обрезал с проводов изоляцию, зачистил металл и реализовал его в пункте приёма, а вырученные деньги частично передал брату, остальное же использовал по своему усмотрению. Похищенные электроинструменты фигурант решил оставить себе.Оперативники уголовного розыска изъяли у подозреваемого часть украденного. В скором времени имущество вернут законному владельцу. Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде.