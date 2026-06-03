Уголовное дело возбуждено по материалам прокуратуры.

В Коврове СУ СК РФ по Владимирской области возбудило уголовное дело по ч.2 ст.145.1 УК РФ — полная невыплата зарплаты свыше двух месяцев руководителем организации.По версии следствия, с ноября 2025 по апрель 2026 руководство металлообрабатывающей фирмы, выпускающей сейфы и металлоконструкции, систематически не платило сотрудникам.Задолженность перед 42 работниками превысила 11 млн рублей.По платежам установлено, что средства шли на аренду, сырье, транспорт и другие расходы, а работникам выплаты не перечислялись.При этом зарплата генерального директора продолжала выплачиваться.Руководство начало погашение долга: уже выплачено более 4 млн рублей за 2025 год. Следствие принимает меры для полного расчета.Следователи допрашивают руководство и потерпевших, изучают бухгалтерию и иные документы.