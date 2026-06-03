Большинство награжденных — обладатели золотых знаков ГТО.

В Собинке провели завершающее занятие по физической подготовке для участников региональной кадровой программы в рамках четвертого обучающего модуля.В течение всего курса ветераны СВО регулярно сдавали нормативы комплекса ГТО под контролем инструкторов.По итогам испытаний знаки отличия получили 38 человек, при этом большинство наград оказались золотыми.Замминистра физкультуры и спорта области Станислав Чесноков отметил, что нормы ГТО отражают функциональные возможности организма и призвал всех попробовать свои силы в сдаче нормативов.