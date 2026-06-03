Заменят 5,5 км аварийных участков.

В Кольчугино стартовал капитальный ремонт теплосетей в рамках федерального проекта и концессионного соглашения.На работы привлечены средства Министерства ЖКХ Владимирской области, администрации Кольчугинского района и ООО Владимиртеплогаз при поддержке губернатора.Планируется замена 5,5 км аварийных участков теплоснабжения.Контракты на четыре ключевых участка заключены на сумму свыше 144 млн рублей:ул. Мира 1,7 км;ул. Гагарина, д.4 — 1,7 км;Шиманаева—Щербакова — 1,1 км;ул. Ленина — 0,6 км.Ремонт улучшит подачу тепла и горячей воды для 4 086 жителей в 94 многоквартирных домах и для четырех соцобъектов, включая центральную районную больницу.Подготовительный этап завершен: получены разрешения, установлены ограждения, завезены материалы и техника.Сейчас выполняют вскрытие камер, земляные работы, замену труб и установку запорной арматуры.Для минимизации неудобств проложат временный трубопровод горячего водоснабжения, а ООО Владимиртеплогаз обеспечивает контроль качества работ.