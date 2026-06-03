Более 20 компаний приняли участие в первом собрании Клуба экспортеров.

Центр поддержки экспорта Владимирской области провел в Судогодском округе первое заседание регионального Клуба экспортеров.В мероприятии приняли участие представители более 20 экспортно ориентированных компаний и сотрудники Министерства экономического развития и промышленности.Встреча состоялась в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» на производственной площадке компании «Комплект-Агро» и в «Сойма Парке».Заместитель губернатора Денис Синявский отметил готовность региональных властей содействовать в решении системных проблем, с которыми сталкиваются экспортеры.Он перечислил ключевые препятствия: внешние ограничения, трудности с логистикой и валютными расчетами, а также недостаток каналов продвижения за рубежом.Директор Центра поддержки экспорта Дарья Гречухина рассказала об актуальных мерах государственной поддержки экспортеров в 2026 году.По ее словам, с 1 апреля 2026 года функции по регулированию деятельности центров поддержки экспорта переданы в Минпромторг России, что откроет дополнительные возможности для промышленных производителей.Участники подчеркнули востребованность «Клуба экспортеров» как площадки для прямого диалога с органами власти, обмена практическим опытом получения государственной поддержки и налаживания деловых контактов между компаниями.«Данный формат позволяет вам задать вопросы нам напрямую. Мы всегда открыты к диалогу, чтобы помочь найти пути масштабирования вашего бизнеса во Владимирской области и за ее пределами. Развитие экспортного сообщества – это вклад в экономику региона в целом», – отметил заместитель министра экономического развития и промышленности Андрей Наумов.