Фестиваль духовной музыки «Голоса Суздаля» стартует в эту пятницу и продлится до 5 сентября. География площадок в этом году расширилась: помимо Спасо-Евфимиева монастыря, Суздальского

Фестиваль духовной музыки «Голоса Суздаля» стартует в эту пятницу и продлится до 5 сентября. География площадок в этом году расширилась: помимо Спасо-Евфимиева монастыря, Суздальского кремля и Успенского собора, публику ждут новые локации, такие как Смоленский скит, Ильинский женский монастырь и Свято-Боголюбский монастырь. На фестиваль приедут исполнители из Санкт-Петербурга, Самары, Воронежа, Пятигорска, Красногорска. Открытие 5 июня,