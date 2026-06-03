В ближайшие выходные, 6 и 7 июня, Владимирская область вновь станет центром притяжения для любителей велоспорта, принимая популярный фестиваль «Велолето-2026». Замминистра физкультуры и
В ближайшие выходные, 6 и 7 июня, Владимирская область вновь станет центром притяжения для любителей велоспорта, принимая популярный фестиваль «Велолето-2026». Замминистра физкультуры и спорта Станислав Чесноков и руководитель региональной федерации велоспорта Андрей Цырулев раскрыли подробности программы, обещая множество спортивных событий и развлечений, включая новинки, которые удивят гостей. Из пресс-релиза облправительства Многодневная гонка «Россия» стартовала 16