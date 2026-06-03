Ленинский районный суд вынес приговор 39-летнему жителю областного центра, который не совсем честно работал менеджером в компании по продаже квадроциклов. По данным областной прокуратуры, в

Ленинский районный суд вынес приговор 39-летнему жителю областного центра, который не совсем честно работал менеджером в компании по продаже квадроциклов. По данным областной прокуратуры, в марте 2023 года на выставке в Суздале он нашел покупателей и продал им четыре машины. Больше 2 миллионов рублей перевел на карту своей жены. Коллегам врал, что оплата еще в