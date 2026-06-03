Ремонт повысит безопасность и удобство передвижения жителей и гостей города.

Во Владимире продолжают работы по обновлению дорожной сети в рамках программы «Инфраструктура для жизни».В этом году проект охватывает 10 объектов: планируется отремонтировать 5 км проезжей части и 2,6 км тротуаров.Один из приоритетных участков — улица Героя России Кутузова, где запланирован ремонт 800 м проезжей части и 600 м тротуаров.Сейчас подрядчик устанавливает бордюры, восстанавливает пешеходные дорожки и устраняет дефекты колодцев.Завершение работ на этом участке ожидается 5 июля.Ремонт также ведут на улицах Растопчина, Комиссарова, Полины Осипенко, Михайловской, Северной и в Спортивном переулке.Цель работ — повысить транспортную и пешеходную доступность, убрать ямы и создать более комфортные условия для передвижения жителей и гостей города.При отборе улиц учитывают их техническое состояние, социальную значимость и наличие точек притяжения: школы, медучреждения и общественные пространства.