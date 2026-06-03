Завтра, 4 июня, в областной научной библиотеке пройдёт Пушкинский день поэзии. Начало в 18:00. Гостей обещают удивить — никакой хрестоматийной скуки, только живые разговоры. Библиотекари

Завтра, 4 июня, в областной научной библиотеке пройдёт Пушкинский день поэзии. Начало в 18:00. Гостей обещают удивить — никакой хрестоматийной скуки, только живые разговоры. Библиотекари покажут уникальную книгу «Пушкинскie дни въ губ. гор. ВладимирѢ», выпущенную в 1899 году. В ней рассказывается, как во Владимире 100 лет назад праздновали юбилей поэта и устанавливали первый памятник. Краевед