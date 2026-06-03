Мониторинг заболеваемости ОРВИ продолжается.

Владимирская область демонстрирует разнонаправленную динамику: несмотря на снижение общего показателя, заболеваемость ОРВИ среди детского населения остается на высоком уровне.Региональное управление Роспотребнадзора сообщает, что за отчетную неделю показатель ОРВИ в целом по области уменьшился на 3,9% по сравнению с предыдущей неделей.В лечебные учреждения региона с признаками ОРВИ обратилось 4 286 человек, из них 1 049 — в медицинские организации города Владимира.По клинической картине 85,7% случаев регистрируются как острая респираторная инфекция, 14,3% — как внебольничная пневмония.