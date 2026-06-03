Работы пройдут в Молодежном сквере и у ДК молодежи.

МКУ «Зеленый город» проведет плановую обработку зеленых насаждений от вредителей и болезней, чтобы сохранить скверы чистыми и безопасными.Обработка пройдет в следующих местах:- Молодежный сквер — пересечение ул. Вокзальной и ул. Большой Нижегородской, д. 50- Сквер у Дома культуры молодежи — ул. Мира, д. 55Территории будут полностью закрыты для посещения с 09:00 4 июня (четверг) до 09:00 5 июня (пятница).Администрация города просит заранее выбирать другие маршруты для прогулок и не заходить на закрытые участки. Особенно просьба родителям с детьми и владельцам домашних животных быть внимательными.