В областную детскую клиническую больницу поступил трёхнедельный ребёнок с подозрительным образованием на шее. Мама заметила припухлость и сразу обратилась к специалистам. На осмотре врачи

В областную детскую клиническую больницу поступил трёхнедельный ребёнок с подозрительным образованием на шее. Мама заметила припухлость и сразу обратилась к специалистам. На осмотре врачи обнаружили болезненное уплотнение с покрасневшей, местами синюшной кожей. Малыш был вялым, плохо ел, у него снизились мышечный тонус и рефлексы. Диагноз поставили быстро — псевдофурункулёз Фингера. Это редкое гнойное воспаление потовых