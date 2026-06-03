Российские банки начинают отказываться от безликого корпоративного стиля в пользу «регионального культурного кода».

Российские банки начинают отказываться от безликого корпоративного стиля в пользу «регионального культурного кода». Вслед за точечными экспериментами некоторых банков, о масштабной реновации сети Private Banking накануне ПМЭФ-2026 заявил ВТБ. Отделка янтарем в Калининграде и индустриальные фактуры в Кузбассе призваны стать новым инструментом удержания состоятельных клиентов, для которых физический офис все еще остается символом надежности.Первые точки откроются летом в Москве и Калининграде, далее — в Кемерово, Сургуте и Белгороде. Ключевой посыл — отказ от единого шаблона в пользу региональной аутентичности. Северные офисы получат сдержанную палитру, южные — открытую планировку, а в Сибири сделают упор на тяжелые индустриальные фактуры. Самым ярким примером станет калининградское отделение: в отделке будет доминировать янтарь как символ сохранности и времени.«Несмотря на развитие ИИ и дистанционных сервисов, около 50% состоятельных клиентов выбирают личные визиты в офисы. Мы создаем новый тренд, используя культурный код для построения доверительных отношений», — заявила старший вице-президент, руководитель Private Banking и "Привилегии" ВТБ Оксана Семененко.Это не единичная акция, а часть системного сдвига. Конкуренты уже тестируют эстетику локальной идентичности: у одних есть офисы с исторической кладкой, у других пространства работы современных российских художников. Эксперты объясняют это тем, что в цифровую эпоху отделение банка перестает быть кассой и даже кофейней, и становится местом эмоционального контакта. Интерьер, цитирующий наследие региона, воспринимается клиентом как «якорь надежности» и повышает лояльность дорогой аудитории.