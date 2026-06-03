По информации Владимирского Следкома, вечером 1 июня в семье разразился скандал. Женщина выясняла отношения с сожителем, а затем ударила его ножом в грудь и в живот. В этот момент дома

По информации Владимирского Следкома, вечером 1 июня в семье разразился скандал. Женщина выясняла отношения с сожителем, а затем ударила его ножом в грудь и в живот. В этот момент дома находились двое малолетних детей. Мужчина скончался на месте. О произошедшем женщина сообщила матери сожителя, но правду она скрыла, сказала, что мужчина наткнулся на нож случайно.