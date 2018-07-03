Четверо несовершеннолетних, которые тоже принимали участие в разборке, безнаказанными не останутся

Четверо несовершеннолетних, которые тоже принимали участие в разборке, безнаказанными не останутсяВо Владимирской области закончилось расследование уголовного дела об избиении 13-летнего мальчика-инвалида из Покрова. Из пяти подсудимых совершенноголетнего возраста достиг только один - 18-летний москвич.Ему предъявлено обвинение в причинение умышленного вреда здоровью школьника, совершенном из хулиганских побуждений. Обвиняемому, полностью признавшему свою вину, грозит до двух лет лишения свободы.Остальных четверых, не достигших возраста 18 лет и принимавших участие в жестоком избиении подростка-инвалида, могут отправить в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей на срок до 30 суток.Напомним, что 22 марта 2018 года в социальных сетях появилось видео, на котором пятеро мальчиков жестоко избивают сверстника. Хулиганскую разборку на камеру своего телефона снимала девочка. Также они выложили фотографию с изуродованным лицом жертвы. 13-летний мальчик-инвалид попал в больницу с черепно-мозговой травмой, переломом носа, сотрясением головного мозга и множетсвенными гематомами лица и тела.