Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука Светлана поразила
подтянутой фигурой. В 49 лет женщина имеет тело манекенщицы.
Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука Светлана поразила
подтянутой фигурой. В 49 лет женщина имеет тело манекенщицы.
В своем Instagram Светлана опубликовала короткую видеозапись
с отдыха в Турции. Женщина сначала кокетливо приглаживает волосы на камеру, а
затем опускается в море. Бондарчук проплывает несколько метров и переворачивается
на спину, распластавшись по воде.
Поклонники отметили, что экс-супруга режиссера выглядит
потрясающе. Разменяв пятый десяток, Светлана каким-то образом уберегла свои
бедра и ноги от целлюлита, растяжек и варикоза.
"Светлана,напишите,пожалуйста,как ухаживаете за собой,кожей
,питание??!Я вас обожаю!Выдля меня пример!!!❤💐 (здесь и
далее орфография
и пунктуация
авторов сохранены.
– Прим. ред.)", "мне бы так выглядить в вашем возрасте, ни
жиринки, ни морщинки, ни целлюлита😍 Вы прекрасны👌🏼", "Светлана,
Вы человек скрывшийся от печати времени!", "Красива, естественна,
грациозна и прекрасна сложена🍒", "Выглядите очень
здорово,без сомнения!!!Но думаю,девочки, чтобы так выглядеть, нужно быть мудрой
самодостаточной,просто быть собой.Класс!!!", "какие 50? я думала
максимум 35, вы классно выгд", – писали изумленные пользователи Сети.
Добавим, что на опубликованных ею кадрах Бондарчук просто
светится от счастья. Вероятно, все дело в новом возлюбленном, общение с которым
заставляет Светлану чувствовать себя и выглядеть моложе.
Известно, что новым ухажером светской львицы является
37-летний фотограф Сергей Табунов. Мужчина не на шаг не отходит от зазнобы.
Практически на всех мероприятиях Светлана появляется в компании Сергея. Однако
многие уверены, что Табунов преследует корыстные цели. Поговаривают, что мужчина просто пытается сделать карьеру за
счет влиятельной любовницы.