Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука Светлана поразила подтянутой фигурой. В 49 лет женщина имеет тело манекенщицы.

Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука Светлана поразилаподтянутой фигурой. В 49 лет женщина имеет тело манекенщицы.В своем Instagram Светлана опубликовала короткую видеозаписьс отдыха в Турции. Женщина сначала кокетливо приглаживает волосы на камеру, азатем опускается в море. Бондарчук проплывает несколько метров и переворачиваетсяна спину, распластавшись по воде.Поклонники отметили, что экс-супруга режиссера выглядитпотрясающе. Разменяв пятый десяток, Светлана каким-то образом уберегла своибедра и ноги от целлюлита, растяжек и варикоза."Светлана,напишите,пожалуйста,как ухаживаете за собой,кожей,питание??!Я вас обожаю!Выдля меня пример!!!❤💐 (здесь идалее орфографияи пунктуацияавторов сохранены.– Прим. ред.)", "мне бы так выглядить в вашем возрасте, нижиринки, ни морщинки, ни целлюлита😍 Вы прекрасны👌🏼", "Светлана,Вы человек скрывшийся от печати времени!", "Красива, естественна,грациозна и прекрасна сложена🍒", "Выглядите оченьздорово,без сомнения!!!Но думаю,девочки, чтобы так выглядеть, нужно быть мудройсамодостаточной,просто быть собой.Класс!!!", "какие 50? я думаламаксимум 35, вы классно выгд", – писали изумленные пользователи Сети.Добавим, что на опубликованных ею кадрах Бондарчук простосветится от счастья. Вероятно, все дело в новом возлюбленном, общение с которымзаставляет Светлану чувствовать себя и выглядеть моложе.Известно, что новым ухажером светской львицы является37-летний фотограф Сергей Табунов. Мужчина не на шаг не отходит от зазнобы.Практически на всех мероприятиях Светлана появляется в компании Сергея. Однакомногие уверены, что Табунов преследует корыстные цели. Поговаривают, что мужчина просто пытается сделать карьеру засчет влиятельной любовницы.