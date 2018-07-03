Матч Испания – Россия в 1/8 чемпионата мира по футболу запомнится российским болельщикам не только победой нашей сборной, но троицей болельщиков в кокошниках, которые случайно попали в кадр. Упитанные фанаты безмятежно ели хот-доги на трибуне Лужников, пока вся страна с замиранием сердца следила за мячом.

Матч Испания – Россия в 1/8 чемпионата мира по футболу запомнитсяроссийским болельщикам не только победой нашей сборной, но троицей болельщиков в кокошниках, которые случайно попали в кадр. Упитанные фанаты безмятежно ели хот-доги на трибуне"Лужников", пока вся страна с замиранием сердца следила за мячом.Зрители матча сразу заприметили колоритных соотечественников,их отрешенность от царящей вокруг суеты многим показалась забавной. Спустянесколько часов после трансляции жующая тройка превратилась в главный мем, ауже на следующий день российские СМИ сбились с ног пытаясь затащить новых звездинтернета на интервью.О причинах такой небывалой популярности обычных российских обывателейпорассуждал член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИпри Государственной думе РФ Вадим Манукян. Специалист уверил корреспондента Dni.Ru,что в этой ситуации нет ничего необычного – россияне узнали в уплетающихсосиски в тесте фанатах самих себя."Хорошими делами прославиться нельзя, а вот жратвой накамеру запросто, – начал повествование Манукян – Нет, они, конечно, оченьсимпатичные люди и у них давно налажена жизнь, но вы задумайтесь почемунастолько популярны сейчас такие персонажи. Да потому что мы все уже какамериканцы стали, только о холодильнике и думаем. Вот увидели россияне трехупитанных жующих людей и сразу себя в них узнали. А если бы перед ними ещетелевизор поставили, то картина была бы вообще маслом. Вот такой у нас нынчеобраз россиянина. Отсюда и популярность народная".По словам эксперта, обрушившаяся слава еще аукнется новым интернет-звездам.Теперь телевизионщики не дадут троице в кокошниках спокойной жизни. "Сейчасэтих ребят затаскают по глупым "прокладкам" между матчами на "Первом канале",ну и, конечно, на "Россию-1" к Малахову позовут. Андрюша разве удержится оттакого лакомого кусочка. В очередной раз непосредственную реакцию приятныхлюдей превратят в адское шоу, а их выставят клоунами", – предположил Вадим."Вот читаю: А давайте их пригласим и в Сочи. Ок, почему нет.Но оказывается по условиям организаторов им обязательно снова нужно хот-договпоесть на камеру и непременно в кокошниках. Ну зачем все обязательно доводитьдо маразма и абсурда? Ну посмеялись мы над этими ребятами, ну прекрасное у наснастроение. Но теперь же эту троицу будут везде водить на поводке из эфира вэфир и везде будут им совать в рот хот-доги. А если не дай Бог снимуткокошники, то вся благостная картина в миг разрушится. Объясните, почему намупорно насаждается концепция: чем глупее ты выглядишь на экране и поступаешь пожизни, тем больше шансов у тебя на успех в России? У Вас есть ответ? У менянет...", – завершил свою мысль Манукян.