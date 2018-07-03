В России появился новый национальный герой. После успеха в игре с Испанией Игоря Акинфеева называют богом, а его ногу, отбившую мяч в решающем пенальти, предлагают отлить в бронзе. Сам голкипер дает сдержанные комментарии прессе и будто бы не видит в случившемся ничего особенного.

В России появился новый национальный герой. После успеха в игре с Испанией Игоря Акинфеева называют богом, а его ногу, отбившую мяч в решающем пенальти, предлагают отлить в бронзе. Сам голкипер дает сдержанные комментарии прессе и будто бы не видит в случившемся ничего особенного.О том, кем является российский капитан национальной сборной России, Dni.Ru рассказал .Итак, Игорь Акинфеев родился 8 апреля 1986года. Это человек с утонченным эго, у которого амбиции просто зашкаливают. Причем амбиции совершенно не властного характера, он не стремится к славе. Онисвязаны исключительно с бытовыми условиями и качеством жизни. Показатели в датеуказывают, что он человек денежный, чем бы ни занимался, он всегда был бы приденьгах.Люди-"восьмерки" (родившиесявосьмого числа) обладают непростым характером, можно даже сказать, что онинемного с "приветом". Странные и непонятные для посторонних, при этом – яркиеиндивидуалисты. Но данное качество очень помогает Акинфееву в футболе, гдеособенно важны личные навыки и достижения."Игоря нельзя назвать карьеристом.От отменный исполнитель, и чем бы ни занимался – делал бы это самозабвенно, неотлынивая, всегда имея при этом отличный "магарыч". Этот человек – просто "мешокс деньгами". Игорь привык добиваться успеха, не мелькая в лидерах. Более того,свалившаяся на него слава после матча с Испанией – вряд ли праздник для такогозакрытого человека как он. Акинфееву совершенно не нужно подобное внимание", – уверен Дмитрий Шимко.По прогнозу астротиполога, голкиперу придется покончить сосвоей нынешней карьерой в течение двух лет. "В личном гороскопе видно, что ввозрасте 33-34 лет футболист перейдет на какой-то денежный и комфортный участокжизни. Я бы сказал, что будущая пятилетка его буквально озолотит. Такаяконфигурация в гороскопе у спортсменов может говорить об удачном трансфере. Такжеесть вероятность, что он займется каким-то прибыльным бизнесом, – пояснил он. – Вообще, жизнь Акинфеева разделенана два периода – до 40 лет и после. Скорее всего после сорока будет сменапрофессии. Причем в его случае, он либо уйдет тренировать, либо вести передачуо спорте. Сфера возможно сохранится, но качество этой деятельности точно изменится.К 40 годам нынешняя карьерная деятельность прекращается".Вероятно, в самое ближайшее время Игорь Акинфеевбудет решать вопрос с недвижимостью. "С июля до декабря этого года у него вгороскопе видно приобретение, переезд, пересечение границ. Возможно он купит квартируили дом в другой стране – в гороскопе на это указывает точка перемещения, и онасрабатывает всегда, избежать не получится", - уверен Шимко.Что касается его личной жизни, тов отношениях Акинфеев верный, примерный семьянин, можно даже сказать, подкаблучник.Посмотрев дату рождения супруги Игоря, астролог назвал ее зверь-бабой, которая абсолютново всем его ограничивает, строит. "Но, по сути, Игорю именно это и нужно. Чтобысоюз распался, жена сама должна уйти от него. И единственное, что может сделатьтакой мужчина как Игорь, чтобы стать инициатором разрыва, это планомерно подводитьженщину к такому решению", – рассказал астролог.Сейчас союз Игоря с женой Екатеринойнаходится под ударом, – предупредил Дмитрий Шимко. – Единственное спасение –рождение еще одного ребенка в ближайшие полтора года. А в принципе он такойтипаж, который подстроится под любую женщину. Всегда готов подчиниться той, ктонаходится рядом. В семье лидером его не назовешь, хотя он создает хороший тыл.Для него семья важнее всего. Даже если рядом будет женщина, каждый день встречающаяна пороге со скалкой".