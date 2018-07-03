В России появился новый национальный герой. После успеха в игре с Испанией Игоря Акинфеева называют богом, а его ногу, отбившую мяч в решающем пенальти, предлагают отлить в бронзе. Сам голкипер дает сдержанные комментарии прессе и будто бы не видит в случившемся ничего особенного.
В России появился новый национальный герой. После успеха в игре с Испанией Игоря Акинфеева называют богом, а его ногу, отбившую мяч в решающем пенальти, предлагают отлить в бронзе. Сам голкипер дает сдержанные комментарии прессе и будто бы не видит в случившемся ничего особенного.
О том, кем является российский капитан национальной сборной России, Dni.Ru рассказал .
Итак, Игорь Акинфеев родился 8 апреля 1986
года. Это человек с утонченным эго, у которого амбиции просто зашкаливают. Причем амбиции совершенно не властного характера, он не стремится к славе. Они
связаны исключительно с бытовыми условиями и качеством жизни. Показатели в дате
указывают, что он человек денежный, чем бы ни занимался, он всегда был бы при
деньгах.
Люди-"восьмерки" (родившиеся
восьмого числа) обладают непростым характером, можно даже сказать, что они
немного с "приветом". Странные и непонятные для посторонних, при этом – яркие
индивидуалисты. Но данное качество очень помогает Акинфееву в футболе, где
особенно важны личные навыки и достижения.
"Игоря нельзя назвать карьеристом.
От отменный исполнитель, и чем бы ни занимался – делал бы это самозабвенно, не
отлынивая, всегда имея при этом отличный "магарыч". Этот человек – просто "мешок
с деньгами". Игорь привык добиваться успеха, не мелькая в лидерах. Более того,
свалившаяся на него слава после матча с Испанией – вряд ли праздник для такого
закрытого человека как он. Акинфееву совершенно не нужно подобное внимание", – уверен Дмитрий Шимко.
По прогнозу астротиполога, голкиперу придется покончить со
своей нынешней карьерой в течение двух лет. "В личном гороскопе видно, что в
возрасте 33-34 лет футболист перейдет на какой-то денежный и комфортный участок
жизни. Я бы сказал, что будущая пятилетка его буквально озолотит. Такая
конфигурация в гороскопе у спортсменов может говорить об удачном трансфере. Также
есть вероятность, что он займется каким-то прибыльным бизнесом, – пояснил он. – Вообще, жизнь Акинфеева разделена
на два периода – до 40 лет и после. Скорее всего после сорока будет смена
профессии. Причем в его случае, он либо уйдет тренировать, либо вести передачу
о спорте. Сфера возможно сохранится, но качество этой деятельности точно изменится.
К 40 годам нынешняя карьерная деятельность прекращается".
Вероятно, в самое ближайшее время Игорь Акинфеев
будет решать вопрос с недвижимостью. "С июля до декабря этого года у него в
гороскопе видно приобретение, переезд, пересечение границ. Возможно он купит квартиру
или дом в другой стране – в гороскопе на это указывает точка перемещения, и она
срабатывает всегда, избежать не получится", - уверен Шимко.
Что касается его личной жизни, то
в отношениях Акинфеев верный, примерный семьянин, можно даже сказать, подкаблучник.
Посмотрев дату рождения супруги Игоря, астролог назвал ее зверь-бабой, которая абсолютно
во всем его ограничивает, строит. "Но, по сути, Игорю именно это и нужно. Чтобы
союз распался, жена сама должна уйти от него. И единственное, что может сделать
такой мужчина как Игорь, чтобы стать инициатором разрыва, это планомерно подводить
женщину к такому решению", – рассказал астролог.
Сейчас союз Игоря с женой Екатериной
находится под ударом, – предупредил Дмитрий Шимко. – Единственное спасение –
рождение еще одного ребенка в ближайшие полтора года. А в принципе он такой
типаж, который подстроится под любую женщину. Всегда готов подчиниться той, кто
находится рядом. В семье лидером его не назовешь, хотя он создает хороший тыл.
Для него семья важнее всего. Даже если рядом будет женщина, каждый день встречающая
на пороге со скалкой".