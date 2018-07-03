В преддверии матча 1/4 финала ЧМ-2018 между сборными России и Хорватии в Сети опубликовали сравнительную статистику вратарей Игоря Акинфеева и Даниеля Субашича. Эти данные заставили многих болельщиков засомневаться в повторном успехе российского голкипера.

В преддверии матча 1/4 финала ЧМ-2018 между сборными России и Хорватии в Сети опубликовали сравнительную статистику вратарей Игоря Акинфеева и Даниеля Субашича. Эти данные заставили многих болельщиков засомневаться в повторном успехе российского голкипера.Судя по анализу выступления вратарей на турнире, Акинфеев пропустил пять голов за четыре матча, а Субашич– один мяч в трех играх. При этом россиянин превзошел хорвата по количеству сейвов.В целом, Субашич оказался лучше Акинфеева по трем компонентам: количеству и точности передач, проценту отраженных ударов. Эта статистика заставила многих футбольных болельщиков накинуться на вратаря российской сборной с критикой, передает "Спорт-Экспресс"."Выходит, что Игорь по статистике вообще ни о чем",– высказался один из пользователей Сети. "Господи, нашли что сравнивать... Топового игрока мирового уровня и дилетанта из России. Второй раз Акинфеев не сможет затащить", – поддержал его другой юзер.Стоит отметить, что в комментариях к посту также отметились и те, кто искренне поддерживает российского голкипера. "Процент отраженных ударов 0.737%? Остальные все пропустил что ли? Давайте достоверную информацию!", – потребовал болельщик.Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев, в свою очередь, заявил, что сборная России не является фаворитом четвертьфинального матча с командой Хорватии, но имеет все шансы одержать в нем победу. "Многое будет зависеть от правильности выбранной тактики. Хорваты не смотрятся так устрашающе, как испанцы, судьбу матча могут решить индивидуальные ошибки",— считает эксперт.Напомним, 1 июля Россия разгромила команду Испании и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018. Исход игры решила серия пенальти – 4:3. Теперь наша сборная сыграет со сборной Хорватии. Матч 1/4 финала с участием российской команды пройдет 7 июля в Сочи. Начало в 21:00 мск.