Игоря Акинфеева нарисовали грудью. Вратаря сборной России запечатлела в своей необычной технике петербургская художница Ирина Романовская.

Игоря Акинфеева нарисовали грудью. Вратаря сборной Россиизапечатлела в своей необычной технике петербургская художница Ирина Романовская.Романовская известна тем, что рисует грудью портретыизвестных людей. На создание картины с Акинфеевым художницу вдохновила победасборной России в матче с Испанией. "Он сегодня национальный герой, всястрана ему благодарна. Как он отбил пенальти – это просто невероятно,фантастически! Никто в мире так не делал", – восхитилась Ирина.Техника, в которой работает Ирина, следующая: сначала рисунокнаносится на бумагу карандашом, а грудь вступает в дело на следующем этапе, приработе в красками. По словам Романовской, ей удалось передать решительныйвзгляд Акинфеева.В галерее художницы, наряду со ставшим национальным героемРоссии голкипером, и другие известные персонажи. Тренер сборной Черчесовзапечатлен в образе "Станислава-Чудотворца", здесь же портрет лидерасборной Египта Мохаммеда Салаха, напоминает Пятый канал.