Игоря Акинфеева нарисовали грудью. Вратаря сборной России
запечатлела в своей необычной технике петербургская художница Ирина Романовская.
Игоря Акинфеева нарисовали грудью. Вратаря сборной России
запечатлела в своей необычной технике петербургская художница Ирина Романовская.
Романовская известна тем, что рисует грудью портреты
известных людей. На создание картины с Акинфеевым художницу вдохновила победа
сборной России в матче с Испанией. "Он сегодня национальный герой, вся
страна ему благодарна. Как он отбил пенальти – это просто невероятно,
фантастически! Никто в мире так не делал", – восхитилась Ирина.
Техника, в которой работает Ирина, следующая: сначала рисунок
наносится на бумагу карандашом, а грудь вступает в дело на следующем этапе, при
работе в красками. По словам Романовской, ей удалось передать решительный
взгляд Акинфеева.
В галерее художницы, наряду со ставшим национальным героем
России голкипером, и другие известные персонажи. Тренер сборной Черчесов
запечатлен в образе "Станислава-Чудотворца", здесь же портрет лидера
сборной Египта Мохаммеда Салаха, напоминает Пятый канал.