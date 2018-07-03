Ядерный арсенал Китая составляет примерно 280 боеголовок, подсчитали американские эксперты. По их данным, Китай начал переоснащать свои ракеты в шахтах разделяющимися головными частями, чтобы прорвать противоракетную оборону США в Тихоокеанском регионе.

Ядерный арсенал Китая составляет примерно 280 боеголовок, подсчитали американские эксперты. По их данным, Китай начал переоснащать свои ракеты в шахтах разделяющимися головными частями, чтобы прорвать противоракетную оборону США в Тихоокеанском регионе.С оценкой ядерного потенциала КНР выступили директор программы ядерной информации в Федерации американских ученых Ханс Кристенсен и его коллега Роберт Норрис, сообщает ТАСС.По их данным, Китай продолжает реализовывать программу модернизации ядерного оружия. На вооружение принимаются новые баллистические ракеты, а также усовершенствованная дорожно-мобильная пусковая установка для межконтинентальной ракеты.В распоряжении КНР имеется примерно 280 ядерных боеголовок (в основном мощностью 200-300 килотонн), 120-130 баллистических ракет наземного базирования, 48 ракет морского базирования, 20 бомбардировщиков, четыре подлодки с ядерными двигателями.Эксперты утверждают, что в ответ на развертывание Штатами системы ПРО в Тихоокеанском регионе Китай начал оснащать некоторые установленные в шахтах баллистические ракеты разделяющимися головными частями, чтобы обеспечить прорыв через систему ПРО.Ранее Стокгольмский международный институт исследования проблем мира опубликовал доклад, в котором говорится, что общее количество единиц ядерного оружия в мире сокращается, однако все без исключения ядерные державы занимаются его модернизацией. На начало 2018 года девять государств — США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР — обладали 14 тыс. 465 единицами атомного оружия, что на 470 единиц меньше соответствующего показателя на начало 2017 года.Сокращение произошло благодаря России и США, на которые приходится 92% всех ядерных боеприпасов.