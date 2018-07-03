Американская сторона обратилась с запросом о встрече делегаций конгресса США с российскими парламентариями. Об этом сообщили в аппарате Госдумы. Встречу предполагается провести в закрытом режиме, без участия журналистов.

Американская сторона обратилась с запросом о встрече делегаций конгресса США с российскими парламентариями. Об этом сообщили в аппарате Госдумы. Встречу предполагается провести в закрытом режиме, без участия журналистов.Собеседник РИА Новости уточнил, что ранее в нижней палате парламента готовились ко встречи российских и американских парламентариев в открытом формате, а желание осветить переговоры изъявили как американские так и российские СМИ."По просьбе американской стороны мы приняли решение провести ее (встречу. — Прим. ред.) в закрытом режиме, учитывая, что сама по себе постановка вопроса говорит о необходимости серьезного разговора. И считаем, что здесь надо их поддержать", сообщил РИА спикер Госдумы Вячеслав Володин.Во вторник у делегации конгресса США запланирован ряд встреч в МосквеЮ на которых предполагается обсудить проблемы сотрудничества двух сторон, а также международные вопросы.Первая встреча запланирована в Госдуме. С американскими конгресменами намерены встретиться спикер нижней палаты Вячеслав Володин, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, который курирует межпарламентские связи России и США, спецпредставитель Госдумы в международных межпарламентских и общественных организациях по вопросам развития спорта Вячеслав Фетисов, координатор группы по связям с конгрессом США Инга Юмашева, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, председатель комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин, а также глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.