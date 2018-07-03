Либо пьяные песни под окнами, либо двор без лавочек. Такова сегодняшняя действительность. Чтобы пьяные прохожие не мешали ночью спать - люди просят управкомпании убрать скамейки. Но в одном из домов по улице Мира живут ветераны, и за них вступилась неравнодушная соседка. Сможет ли она вернуть во двор лавочку, или один в поле не воин? Узнал Александр Инин.

Либо пьяные песни под окнами, либо двор без лавочек. Такова сегодняшняя действительность. Чтобы пьяные прохожие не мешали ночью спать - люди просят управкомпании убрать скамейки. Но в одном из домов по улице Мира живут ветераны, и за них вступилась неравнодушная соседка. Сможет ли она вернуть во двор лавочку, или один в поле не воин? Узнал Александр Инин.(ул. Мира)Про таких, как Ирина Алексеевна могут сказать - больше всех надо! А ей действительно надо. Надо, чтобы бабушкам из её же дома, которым сейчас по 90 с лишним лет, было где посидеть.Ирина Ковалёва, житель дома № 34 "А": "Я горжусь за Россию, Россия поднялась с колен, но когда я виже, что люди, которые дали нам возможность так жить, как мы сейчас живём, в такой обстановке отдыхают - это невозможно. Это больно!"Для тех, кто ковал победу в тылу, не нашлось лавочки во дворе собственного дома. Престарелые женщины вынуждены сидеть на ступеньках перед дверью подъезда.Ольга Фролова, житель дома № 34 "А", труженик тыла: "Со второго этажа ношу рукой табуретку, а во второй клюшку".Когда помочь некому, а собственных сил вынести табуретку не хватает - бабушки кладут на ступеньки картонки и садятся прямо на холодный бетон.Ольга Фролова, житель дома № 34 "А", труженик тыла: - Скамейка где Вам нужна, перед подъездом?- Чем ближе, тем лучше. Если б я могла до парка дойти - я бы в парк ходила.Когда-то скамейка была. Стояла не прямо у подъезда, а во дворе. Но всё ровно это лучше, чем ничего. Но её убрали. И неравнодушная жительница полагает, что это сделала управкомпания "Жилищник Центр".- Что делать с этими ветеранами, которые не могут выйти погулять? Вот они идут, чтобы посидеть-погулять с палкой и со своей табуреткой?!- Вы понимаете, дело в том, что мы управорганизация. Мы выполняем пожелания жителей. Они являются собственниками и жилья, и придомовой территории.- А эти люди не являются?В приёмной выясняется, что против скамейки были жители подъезда, потому что вечерами пьяные горланили на ней песни. Жители даже заявление написали, чтобы скамейку демонтировали. Но директор сказал, что подписей с одного подъезда мало. Надо чтобы против скамейки выступило больше половины жильцов всего дома, поскольку это общедомовое имущество. Второго заявления не поступило, и директор предполагает, что жители самостоятельно демонтировали скамейку. Упракомпания здесь ни при чём. Более того, она готова пойти на встречу бабушкам.Вячеслав Анников, директор управкомпании Жилищник Центр: Мы можем вновь поставить скамейку.- Это не вопрос. Мы до конца недели поставим скамейку, а может быть даже и раньше - день-два.Управкомпания готова согласовать с жителями, какую скамейку они хотят - деревянную, металлическую. И куда её ставить. А вот следить, чтобы на ней не распивали спиртные напитки и не нарушали общественный порядок - должна полиция.