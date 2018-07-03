Либо пьяные песни под окнами, либо двор без лавочек. Такова сегодняшняя действительность. Чтобы пьяные прохожие не мешали ночью спать - люди просят управкомпании убрать скамейки. Но в одном из домов по улице Мира живут ветераны, и за них вступилась неравнодушная соседка. Сможет ли она вернуть во двор лавочку, или один в поле не воин? Узнал Александр Инин.
Либо пьяные песни под окнами, либо двор без лавочек. Такова сегодняшняя действительность. Чтобы пьяные прохожие не мешали ночью спать - люди просят управкомпании убрать скамейки. Но в одном из домов по улице Мира живут ветераны, и за них вступилась неравнодушная соседка. Сможет ли она вернуть во двор лавочку, или один в поле не воин? Узнал Александр Инин.
(ул. Мира)
Про таких, как Ирина Алексеевна могут сказать - больше всех надо! А ей действительно надо. Надо, чтобы бабушкам из её же дома, которым сейчас по 90 с лишним лет, было где посидеть.
Ирина Ковалёва, житель дома № 34 "А": "Я горжусь за Россию, Россия поднялась с колен, но когда я виже, что люди, которые дали нам возможность так жить, как мы сейчас живём, в такой обстановке отдыхают - это невозможно. Это больно!"
Для тех, кто ковал победу в тылу, не нашлось лавочки во дворе собственного дома. Престарелые женщины вынуждены сидеть на ступеньках перед дверью подъезда.
Ольга Фролова, житель дома № 34 "А", труженик тыла: "Со второго этажа ношу рукой табуретку, а во второй клюшку".
Когда помочь некому, а собственных сил вынести табуретку не хватает - бабушки кладут на ступеньки картонки и садятся прямо на холодный бетон.
Ольга Фролова, житель дома № 34 "А", труженик тыла: - Скамейка где Вам нужна, перед подъездом?
- Чем ближе, тем лучше. Если б я могла до парка дойти - я бы в парк ходила.
Когда-то скамейка была. Стояла не прямо у подъезда, а во дворе. Но всё ровно это лучше, чем ничего. Но её убрали. И неравнодушная жительница полагает, что это сделала управкомпания "Жилищник Центр".
- Что делать с этими ветеранами, которые не могут выйти погулять? Вот они идут, чтобы посидеть-погулять с палкой и со своей табуреткой?!
- Вы понимаете, дело в том, что мы управорганизация. Мы выполняем пожелания жителей. Они являются собственниками и жилья, и придомовой территории.
- А эти люди не являются?
В приёмной выясняется, что против скамейки были жители подъезда, потому что вечерами пьяные горланили на ней песни. Жители даже заявление написали, чтобы скамейку демонтировали. Но директор сказал, что подписей с одного подъезда мало. Надо чтобы против скамейки выступило больше половины жильцов всего дома, поскольку это общедомовое имущество. Второго заявления не поступило, и директор предполагает, что жители самостоятельно демонтировали скамейку. Упракомпания здесь ни при чём. Более того, она готова пойти на встречу бабушкам.
Вячеслав Анников, директор управкомпании Жилищник Центр: Мы можем вновь поставить скамейку.
- Это не вопрос. Мы до конца недели поставим скамейку, а может быть даже и раньше - день-два.
Управкомпания готова согласовать с жителями, какую скамейку они хотят - деревянную, металлическую. И куда её ставить. А вот следить, чтобы на ней не распивали спиртные напитки и не нарушали общественный порядок - должна полиция.