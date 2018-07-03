Американская балерина тяжело пострадала во время отдыха на Багамах. Катер, на борту которого она находилась, по неизвестной причине взорвался.

Американская балерина тяжело пострадала во время отдыха на Багамах. Катер, на борту которого она находилась, по неизвестной причине взорвался.Сообщается, что на борту судна находилось около 12 человек. Среди них были десять американцев и два багамца, которые числились членами экипажа.Неожиданно на катере прогремел взрыв, из-за которого погибла одна гражданка США. Помимо этого еще девять человек получили ранения.Но наиболее сильный урон получила 22-летняя артистка балета Стефани Шаффер. Медики диагностировали у нее внутренние травмы и множественные переломы костей, передает .В результате этого ноги пострадавшей пришлось ампутировать. На данный момент известно, что девушка еще не приходила в сознание. Врачам пришлось погрузить ее в медикаментозную кому.Родственники танцовщицы рассказали, что кроме балета девушка также увлекалась футболом. На островах она была была вместе с матерью, отчимом и сестрой.Береговая охрана США отчиталась за происшествие. Утверждается, что сотрудники перевезли четырех человек в соседний город. Еще шестеро пострадавших отправились в столицу Багамских островов Нассау.В данный момент следователи изучают причины взрыва, пока их установить не удается. Более того, полицейские, пожарные и сотрудники гражданских авиационных ведомств выясняют прочие обстоятельства случившегося.