Звезда сериала Универ осуществила заветную мечту. Анна Хилькевич купила недвижимость в Москве.

Звезда сериала "Универ" осуществила заветнуюмечту. Анна Хилькевич купила недвижимость в Москве.Актриса поделиласьподробностями важного события. Теперь она – обладательница трехкомнатнойквартиры.Собственная недвижимостьсейчас семье как нельзя кстати, ведь знаменитость ждет второго ребенка. "Этопроизошло не так давно, но мы уже переехали туда и сделали ремонт.Привязываться к полу будущего малыша не стали: окрасили детскую в нейтральныетона. А дизайн выполнили в экостиле", – цитирует девушку 7days.ru.Ранее Хилькевич призналась,что у нее не получается контролировать свой вес. За беременность звезда уже набрала больше 14 килограммов. Онапереживает, что не сможет вернуться к своим прежним стройным формам.Какписали Dni.Ru, Анна и ее муж Артур уже воспитываютдочь Арианну. Она родилась в декабре 2015-го, спустя полгода после того, какартистка официально оформила отношения с возлюбленным.Слухи о второй беременности Хилькевич начали ходить еще в начале 2018 года. Вчастности, очередная волна разговоров о том, что семья ждет прибавления, прошлапо Сети после появления Анны на премьере фильма "Купи меня".