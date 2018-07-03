Звезда сериала Универ осуществила заветную
мечту. Анна Хилькевич купила недвижимость в Москве.
Звезда сериала "Универ" осуществила заветную
мечту. Анна Хилькевич купила недвижимость в Москве.
Актриса поделилась
подробностями важного события. Теперь она – обладательница трехкомнатной
квартиры.
Собственная недвижимость
сейчас семье как нельзя кстати, ведь знаменитость ждет второго ребенка. "Это
произошло не так давно, но мы уже переехали туда и сделали ремонт.
Привязываться к полу будущего малыша не стали: окрасили детскую в нейтральные
тона. А дизайн выполнили в экостиле", – цитирует девушку 7days.ru.
Ранее Хилькевич призналась,
что у нее не получается контролировать свой вес. За беременность звезда уже набрала больше 14 килограммов. Она
переживает, что не сможет вернуться к своим прежним стройным формам.
Как
писали Dni.Ru, Анна и ее муж Артур уже воспитывают
дочь Арианну. Она родилась в декабре 2015-го, спустя полгода после того, как
артистка официально оформила отношения с возлюбленным.
Слухи о второй беременности Хилькевич начали ходить еще в начале 2018 года. В
частности, очередная волна разговоров о том, что семья ждет прибавления, прошла
по Сети после появления Анны на премьере фильма "Купи меня".