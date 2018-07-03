В Париже открылась Неделя Высокой моды. Многие знаменитости
посетили показ новой коллекции итальянского дизайнера Джамбаттисты Валли.
В Париже открылась Неделя Высокой моды. Многие знаменитости
посетили показ новой коллекции итальянского дизайнера Джамбаттисты Валли.
Среди любителей красивой одежды была замечена первая леди Франции Брижит
Макрон. В отличии от остальных присутствующих супруга президента выглядела
очень просто, чем очень озадачила гостей смотра.
Брижит надела обтягивающие джинсы темно-синего цвета, алую трикотажную
блузку и светло-коричневые сапожки с массивными каблуками. Новый аутфит был
холодно встречен ценителями моды, мол, первая леди на подобных мероприятиях
должна выглядеть более солидно.
Поклонники посоветовали Макрон брать пример с супруги
президента США Дональда Трампа Меланьи. Умение подобрать элегантный, а главное
уместный на любом мероприятии наряд – это главная "фишка" леди Трамп,
а точеная фигура только добавляет шика в образ красотки. Основная черта в портрете первой леди – это
оригинальность и женственность. Меланья предпочитает выбирать наряды именитых
дизайнеров: Versace, Dior, Ralph Lauren, Dolce & Gabbana, Chanel.
Миссис Трамп никогда не позволит себе заявится на модный показ в джинсах и
кофточке.
Отметим, что Брижит не всегда ошибается в выборе костюма. Например,
принимая у себя американскую певицу Рианну, которая приезжала в Париж в
качестве учредителя и руководителя благотворительного фонда Клары Лайонел,
Макрон облачилась в джинсы-скинни, белый блейзер и лодочки на высоком каблуке.
Такой образ подчеркнул неоспоримое достоинство первой леди – длинные стройные
ноги и был уместен, ведь Макрон принимала гостью прямо у себя дома.