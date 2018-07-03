В Париже открылась Неделя Высокой моды. Многие знаменитости посетили показ новой коллекции итальянского дизайнера Джамбаттисты Валли.

В Париже открылась Неделя Высокой моды. Многие знаменитостипосетили показ новой коллекции итальянского дизайнера Джамбаттисты Валли.Среди любителей красивой одежды была замечена первая леди Франции БрижитМакрон. В отличии от остальных присутствующих супруга президента выгляделаочень просто, чем очень озадачила гостей смотра.Брижит надела обтягивающие джинсы темно-синего цвета, алую трикотажнуюблузку и светло-коричневые сапожки с массивными каблуками. Новый аутфит былхолодно встречен ценителями моды, мол, первая леди на подобных мероприятияхдолжна выглядеть более солидно.Поклонники посоветовали Макрон брать пример с супругипрезидента США Дональда Трампа Меланьи. Умение подобрать элегантный, а главноеуместный на любом мероприятии наряд – это главная "фишка" леди Трамп,а точеная фигура только добавляет шика в образ красотки. Основная черта в портрете первой леди – этооригинальность и женственность. Меланья предпочитает выбирать наряды именитыхдизайнеров: Versace, Dior, Ralph Lauren, Dolce & Gabbana, Chanel.Миссис Трамп никогда не позволит себе заявится на модный показ в джинсах икофточке.Отметим, что Брижит не всегда ошибается в выборе костюма. Например,принимая у себя американскую певицу Рианну, которая приезжала в Париж вкачестве учредителя и руководителя благотворительного фонда Клары Лайонел,Макрон облачилась в джинсы-скинни, белый блейзер и лодочки на высоком каблуке.Такой образ подчеркнул неоспоримое достоинство первой леди – длинные стройныеноги и был уместен, ведь Макрон принимала гостью прямо у себя дома.